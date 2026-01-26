Conmoción: se tiró al lago para salvar a su hijo y murió ahogado

Un dramático episodio sucedió el pasado fin de semana en un balneario de la provincia de Río Negro, donde un hombre se arrojó para rescatar a su hijo de nueve años y murió ahogado en un lago.

Según replicó el sitio LM Neuquén, el hecho sucedió el viernes en Pueblo Blanco, un barrio privado no habilitado, ubicado del otro lado del Embalse Exequiel Ramos Mejía, en una zona alejada de la meseta rionegrina, sin infraestructura de seguridad ni presencia de guardavidas.

Según denunciaron vecinos del lugar, los administradores del predio cobran por su acceso hasta 40 mil pesos por auto, pese a que el sector no cuenta con habilitación oficial.

El comisario inspector José González, jefe de la Regional Segunda de la Policía de Río Negro, detalló que la víctima se arrojó al espejo de agua al ver que su hijo se estaba ahogando, sin saber sobre las consecuencias.

“Entendemos que no es un balneario. Su hijo de nueve años se estaba ahogando, ingresa al cauce, lo saca. Por razones que estamos investigando, esta persona no puede salir y luego se establece que se ahoga”, relató el comisario.

El episodio ocurrió durante la tarde, cuando la familia disfrutaba de una jornada de verano y terminó con el fallecimiento del padre pese a los intentos de asistencia.

Según trascendió, la víctima era oriundo de la provincia de Corrientes y al momento de la tragedia se encontraba de vacaciones con su familia. La mujer que presenció la tragedia denunció negligencia y apuntó directamente contra la falta de controles.

“La falta de controles en la habilitación de un balneario sin guardavidas hace que esto suceda en una hermosa tarde de verano”, expresó. Y añadió, con profunda angustia: “Siento tristeza por ese niño que lloraba desesperado, pensando que por su culpa, por salvarlo, su padre murió”.

El caso generó un fuerte dramatismo y una alerta para las autoridades debido a que hay espacios recreativos informales en zonas de agua, sin habilitación ni medidas mínimas de seguridad, donde una tarde de verano puede transformarse, en segundos, en una tragedia irreversible.