Elecciones en Uthgra: ya votan los trabajadores hoteleros y gastronómicos en una jornada histórica

Este lunes 29 de diciembre se llevan a cabo las elecciones en Uthgra y desde las primeras horas del día ya votan los trabajadores y las trabajadoras de la hotelería y la gastronomía afiliados al sindicato.

En Mar del Plata, la jornada comenzó con un fuerte despliegue organizativo y una amplia participación. Bien temprano se llevó adelante una capacitación de presidentes de mesa en el hotel UTHGRA "Presidente Perón", y luego se abrió la votación en las 158 urnas distribuidas en la ciudad.

Minutos después de las 9 de la mañana emitió su voto el secretario general de UTHGRA Mar del Plata, Pablo Santín, quien encabeza la lista única que busca renovar la conducción de la seccional.

La votación se desarrolla con un operativo inédito: hay 158 urnas distribuidas en toda la ciudad y más de 50 remises afectados al traslado de presidentes de mesa, para garantizar que el proceso se lleve adelante de manera ordenada, transparente y con todas las garantías democráticas.

En la seccional hay 10 urnas ubicadas en el Centro de Formación Laboral N° 405 de UTHGRA, en Gascón 2660, donde se puede votar de 8 a 18 horas. Además, se dispusieron 148 urnas en distintos establecimientos hoteleros y gastronómicos, para facilitar que quienes estén trabajando puedan votar directamente en su lugar de trabajo, entre las 10 y las 16 horas.

Desde la Junta Electoral destacaron el normal desarrollo de la jornada y recordaron que para emitir el voto solo es necesario presentar DNI y carnet de afiliado. También remarcaron la importancia de la participación para seguir fortaleciendo la vida democrática del sindicato.

Luego de votar, Pablo Santín reafirmó el compromiso con un sindicato democrático, participativo y transparente, y subrayó que “la legitimidad de la conducción se construye con el voto y se sostiene con instituciones fuertes”.