UTHGRA homenajeó a Norberto Ferrari en la antesala de las elecciones gremiales

El sindicato de trabajadores hoteleros y gastronómicos (UTHGRA) de Mar del Plata cerró el año con un homenaje a su exsecretario general Norberto Oscar Ferrari y la inauguración de distintas obras en su centro recreativo. El acto se realizó este sábado 27 de diciembre, a pocos días de una elección gremial histórica.

El predio de UTHGRA reunió a afiliadas y afiliados con sus familias, junto a dirigentes sindicales locales y nacionales. Entre los presentes, estuvo el secretario general nacional Luis Barrionuevo, quien compartió la jornada con los trabajadores marplatenses.

También se inauguraron renovaciones de algunas instalaciones del Centro Recreativo, que de ahora en más contará con una piscina climatizada para la colonia de verano. Las obras apuntaron a fortalecer los espacios de recreación y encuentro para las familias hoteleras y gastronómicas de la ciudad.

El homenaje a Norberto Ferrari

UTHGRA le rindió un sentido homenaje a Norberto Oscar Ferrari, quien fue secretario general de la seccional Mar del Plata entre 1985 y 1999 y una figura esencial del movimiento obrero de la ciudad: el nuevo sector del predio lleva desde ahora su nombre. En presencia de sus familiares, se descubrió una placa conmemorativa.

El ex secretario general de la seccional Mar del Plata también ocupó cargos destacados a nivel nacional. En la placa que lo recuerda se lo define como un dirigente “simple, sencillo, alegre y gran amigo”, profundamente comprometido con su trabajo en el sindicato.

En el acto Barrionuevo destacó el legado que dejó Ferrari y compartió recuerdos que vivieron juntos. Por su parte, el secretario general de UTHGRA Mar del Plata, Pablo Santín, subrayó la importancia de mantener viva la memoria del gremio: “No podemos desconocer nuestra historia. Honrar a quienes construyeron este sindicato es una forma de fortalecerlo”.

Las elecciones del gremio

El próximo lunes 29 de diciembre los trabajadores hoteleros y gastronómicos volverán a las urnas en todo el país. En Mar del Plata, el proceso se llevará adelante con lista única, encabezada por Santín, quien busca renovar su mandato.

La elección contará con 158 urnas distribuidas en la ciudad: 10 estarán ubicadas en el Centro de Formación Laboral N° 405, en Gascón 2660, donde se podrá votar de 8 a 18, y otras 148 se dispondrán en hoteles y restaurantes para facilitar la participación de quienes estén trabajando, entre las 10 y las 16.

Desde la Junta Electoral destacaron que se tratará de un proceso ordenado y transparente, y recordaron que para votar solo se necesita DNI y carnet de afiliado. “Un sindicato fuerte se construye con participación y con el voto de los trabajadores”, cerró Santín.