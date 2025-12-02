Cuenta regresiva para conocer el plus de temporada de Uthgra Mar del Plata: ¿volverá a ser histórico?
En el verano anterior, para la categoría más alta de trabajadores hoteleros y gastronómicos alcanzó los $1.200.000, lo que fue una cifra histórica.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Uthgra Mar del Plata realizará este este miércoles a las 10 un anuncio muy importante y esperado por el sector, que beneficiará a todos los trabajadores hoteleros y gastronómicos durante la temporada de verano.
En el renovado Centro Recreativo del gremio, ubicado en Cura Brochero y la costa, su secretario general Pablo Santín brindará todos los detalles sobre el plus de temporada, un adicional salarial que en diciembre pasado alcanzó la cifra histórica de $1.200.000, según la categoría.
En el caso del verano anterior, los trabajadores percibieron un plus que en las categorías más bajas llegó a los $600.000, en las categorías medias rondó los $800.000 y en las más altas alcanzó los $1.200.000.
De aplicarse igual que en 2024, este monto se dividiría en partes iguales durante los meses de temporada, es decir abonándose en diciembre, enero, febrero y marzo.
Además, de acuerdo al comunicado que difundió el sindicato, este miércoles también presentarán oficialmente la temporada de verano en el Centro Recreativo, que fue ampliado y remodelado en los últimos meses para que afiliados y sus familias puedan disfrutar de un espacio más cómodo y moderno. También funcionará allí la colonia de verano.
