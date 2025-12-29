Tragedia rumbo a la Costa: en qué provincias está prohibido tomar mate en la ruta

Tras el accidente de una pareja camino a la Costa Atlántica por tomar mate, resurgen las dudas sobre qué conducta está permitida dentro del vehículo al manejar por las rutas nacionales y provinciales. En el caso del mate, algunas provincias lo prohíben y la ley Nacional de Tránsito establece que se debe conservar "en todo momento el dominio efectivo del vehículo".

"En la vía pública, circular con cuidado y prevención, conservando en todo momento el dominio efectivo del vehículo o animal, teniendo en cuenta los riesgos propios de la circulación y demás circunstancias del tránsito", determina la ley N°24.449 como la segunda condición para conducir.

Por lo tanto, la ley nacional no lo prohíbe explícitamente pero recibir el mate y tomarlo complica conservar "en todo momento el dominio efectivo del vehículo" y dependerá de la interpretación del agente de tránsito.

En la provincia de Buenos Aires no existe una prohibición específica que impida tomar mate mientras se conduce por la ruta.

Qué provincias prohibieron tomar mate en la ruta

Mendoza, decreto 326/18 de la Ley 9024 . Tomar mate al volante se considera una falta grave y quienes conducen solo pueden retirar las dos manos del volante para cambiar la marcha. Caso contrario, amerita una multa. La sanción alcanza las 1000 unidades fijas, que al valor de la UF a partir de 2026 ($500) equivale a una multa de $500.000 .

. Tomar mate al volante se considera una falta grave y quienes conducen solo pueden retirar las dos manos del volante para cambiar la marcha. Caso contrario, amerita una multa. La sanción alcanza las 1000 unidades fijas, que al valor de la UF a partir de 2026 ($500) . Córdoba, sanciones por manejo inseguro . Incluye tanto fumar como tomar mate y también amerita una multa de 20 unidades fijas, lo que representa hoy unos $33.920 , dado que cada UF tiene un valor de $1696.

En la provincia de Buenos Aires no existe una prohibición específica que impida tomar mate mientras se conduce por la ruta. La Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449, que rige en todo el país, no menciona expresamente esta práctica como infracción, aunque sí exige que el conductor mantenga el dominio efectivo del vehículo en todo momento, lo que implica manejar con cuidado y prevención