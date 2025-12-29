Increíble: le pasaron un mate mientras manejaba a la Costa, se distrajo, volcó y murió

El hombre viajaba en el vehículo con su esposa para pasar Año Nuevo en la playa.

Un trágico accidente ocurrió este domingo en el cruce de las rutas 6 y 215, en la localidad de Lisandro Olmos, partido de La Plata. Un hombre de 68 años perdió la vida tras volcar su camioneta Renault Duster blanca mientras viajaba junto a su esposa hacia la Costa Atlántica. El matrimonio se dirigía a los balnearios bonaerenses con el objetivo de celebrar la llegada del Año Nuevo en familia.

La víctima fue identificada como Rogelio Omar Medina, un jubilado del Servicio Penitenciario Bonaerense que falleció en el lugar de los hechos. Según el testimonio de su pareja, Graciela Altamirano de 65 años, el despiste se produjo en un instante de distracción cotidiana. La mujer relató que el conductor perdió el control del vehículo justo en el momento en que ella le pasaba un mate.

La esposa del fallecido se salvó de milagro

A pesar de la violencia del vuelco, la esposa del fallecido logró salir del coche por sus propios medios y no presentó lesiones que requirieran internación médica. Al lugar asistieron rápidamente dotaciones de los Bomberos de Abasto y una ambulancia de la unidad sanitaria zonal para brindar asistencia. Lamentablemente, la doctora a cargo del operativo médico solo pudo constatar el deceso de Medina debido a la gravedad del impacto.

La fiscal Ana Scarpino, titular de la Unidad Funcional de Instrucción número 14, quedó a cargo de la investigación penal para esclarecer los detalles del siniestro. La causa fue caratulada preventivamente como muerte por accidente y se solicitaron peritajes técnicos sobre la cinta asfáltica para confirmar la mecánica del vuelco. El hecho generó una profunda conmoción en la zona por la fatalidad del descuido durante un viaje de vacaciones.