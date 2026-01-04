Una discusión con trapitos a la salida de un boliche terminó con una mujer asesinada y un policía detenido

Desde un auto blanco, dispararon al menos cinco veces y una de las balas mató a la mujer.

Frente a un boliche y en uno de los barrio más concurridos del Gran Mendoza, una mujer de 39 años fue asesinada en la puerta de su casa, durante la madrugada de este domingo.

El crimen se produjo en momentos en que un grupo de hombres, que trabajaban como trapitos, golpeaban el portón de su vivienda pidiendo auxilio. Hay un policía detenido.

Los investigadores judiciales creen que el asesinato está relacionado con una discusión por el pago del estacionamiento entre personas que salían del boliche Queen disco y los cuidacoches.

El homicidio ocurrió cerca de las 5, en una casa ubicada en 25 de Mayo al 400, del municipio mendocino de Guaymallén, y un llamado al 911 alertó sobre un pelea en la que se vieron implicados los cuidacoches, en el frente del boliche

Los hombres que discutían buscaron refugiarse en la casa de la víctima, quien accedió a abrirles y recibió un disparo desde el interior de un auto blanco que pasó por el frente. Según vecinos de la zona, la vivienda fue usurpada por los trapitos.

Los testigos aseguran que fueron cinco disparos los que se efectuaron contra el inmueble donde residía la mujer e intentaban ingresar los trapitos, que eran alrededor de siete.

La mujer, Cinthia Rodríguez Landi, intentó cerrar una persiana, después de dar refugio a los cuidacoches, y en ese instante recibió el disparó mortal. Tras ello, fue trasladada en un vehículo particular hasta el hospital Central de la ciudad de Mendoza, al que ingresó con una herida de bala en la axila derecha, sin orificio de salida, según el parte policial.

A pesar del trasladado, Landi murió antes de llegar al nosocomio y el caso es investigado por la fiscal de Homicidio, Claudia Río, quien caratuló el hecho como homicidio agravado por uso de arma de fuego.

Además, un policía fue detenido durante la mañana, identificado como el autor de los disparos que provocó la muerte de la mujer, a partir de las cámaras de seguridad y las declaraciones de testigos.

En paralelo, continúa la búsqueda con distintos allanamientos para dar con el resto de los implicados en el ataque.

La víctima tenía antecedentes penales por robo simple en grado de tentativa, daño agravado, lesiones leves dolosas y hurto simple, de acuerdo a los registros oficiales.