Sufrió bullying todo el año y en Navidad tiraron pirotecnia contra su casa: buscan que echen del colegio a los responsables

Los agresores pasaron por la casa de Federico con en tres vehículos distintos. Dos camionetas 4x4 y un automóvil.

Federico, un joven con discapacidad que asiste al colegio San Agustín de la localidad de 9 de Julio, sufrió un repudiable ataque discriminatorio en vísperas de Navidad por parte de un grupo de compañeros que lo hostigaron durante todo el año. Pasaron por su casa en tres vehículos diferentes —dos camionetas 4x4 y un automóvil—, lanzaron fuegos artificiales contra su ventana y lo llamaron "paralítico de mierda" e "imbécil".

Ocurrió el pasado 22 de diciembre y fue captado por las cámaras de seguridad de la casa de la víctima. Así, las imágenes no tardaron en viralizarse y ganar el repudio generalizado por parte de los usuarios de diferentes redes sociales. Además, como era de esperarse, la familia del chico con discapacidad motriz denunció el hecho ante las autoridades.

Los gritos de los jóvenes, sumados a la detonación de los petardos, despertaron a toda la familia y generaron una situación de desesperación y angustia. No solo por el hecho puntual del repudiable ataque al hogar de Federico, sino también por la calidad de reincidencia del hostigamiento, muy lejos de ser una broma de mal gusto o un exceso aislado.

“Es un ataque discriminatorio espantoso e inadmisible. No fue una travesura ni una broma, fue violencia", remarcó la madre de la víctima en un reciente reportaje.

Más allá del respaldo de miles de usuarios a través de redes sociales y de organizaciones —como la Secretaría de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Nueve de Julio—, aún no existen novedades al respecto por parte del colegio San Agustín de dicha localidad sobre las sanciones que recaerán sobre el grupo de victimarios.