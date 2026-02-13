Avanza un frente de tormentas y anticipan alerta amarilla para un día del fin de semana largo de Carnaval

El sábado entregará condiciones estables en Mar del Plata y la zona en el inicio del fin de semana largo por Carnaval, aunque el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ya anticipa el avance de un frente de tormentas para los próximos días.

De acuerdo al pronóstico oficial, el sábado el tiempo acompañará a marplatenses y turistas. Lejos del ansiado repunte térmico, las temperaturas oscilarán entre los 15 y 24 grados y el cielo estará parcialmente nublado.

El viento se hará sentir del sector Noreste con fuertes ráfagas de viento que podrían alcanzar hasta los 59 kilómetros por hora.

El alerta abarca a toda la provincia de Buenos Aires.

Un abrupto giro llegará el domingo con la irrupción de un frente de tormentas que afectará a toda la provincia de Buenos Aires. Ante esta situación, el SMN emitió un alerta amarillo para la tarde.

El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 milímetros, pudiendo ser superados de manera puntual.