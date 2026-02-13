La joya oculta entre cuevas y leyendas de la Costa Atlántica que pocos conocen

Ubicado a 35 kilómetros del centro de Necochea, el Balneario Los Ángeles se destaca por sus playas de arena gruesa y acantilados que se hunden en el mar. Las plataformas rocosas se introducen hasta 200 metros en el agua, configurando un paisaje costero único y visualmente impactante. En este entorno natural se encuentra la famosa Cueva del Tigre, un refugio natural que carga con una mística histórica muy particular en la Costa Atlántica.

La leyenda local cuenta que este sitio albergó al Tigre del Quequén, un gaucho del siglo XIX que se ocultó allí para escapar de una feroz persecución policial. Esta historia fue tan relevante que sirvió como inspiración para el cantautor León Gieco en su reconocido álbum "Bandidos Rurales". El lugar representa hoy una constante lucha entre el avance del mar y la barranca que intenta preservar la memoria de la zona.

El acceso solo se puede realizar con vehículos específicos.

Por qué es un lugar ideal para realizar actividades deportivas

Los visitantes eligen el paraje por su tranquilidad y la posibilidad de mantener un contacto estrecho con la naturaleza lejos de los centros urbanos. Es considerado uno de los mejores puntos para la práctica de surf, kayak y pesca deportiva, donde abundan especies como pescadillas, cazones y pejerreyes. Hacia el sector sur se extiende un paraíso natural donde destaca la imponente presencia del Médano Blanco.

El acceso se puede realizar con vehículos de tracción simple por camino de tierra, aunque se recomienda precaución extrema durante los días de lluvia o posteriores. También es posible llegar por el camino costero utilizando únicamente vehículos 4x4, recorriendo todos los matices de las playas necochenses. Es importante considerar que el sitio no cuenta actualmente con servicios turísticos formales para quienes decidan visitarlo.