Allanan tres viviendas y cae banda que usaba inhibidores

En el marco de una investigación por presunto robo o hurto mediante el uso de llaves falsas e inhibidores de señal personal policial allanó tres viviendas en las que detuvieron a dos acusados de integrar una banda que operaba con esa modalidad.

Fue personal de la comisaría decimosexta el que tras el aval de la Justicia de Garantías irrumpió en las viviendas ubicadas en Isla Remolinos al 1000, Santa Cruz 9600 y calle Isla Traverse sin número: allí aprehendieron a dos de los acusados de integrar el grupo.

En el operativo avalado por la Jueza de Garantías Rosa Frende secuestraron seis estuches con herramientas y juegos de llaves tubo, dos computadoras portátiles, tres inhibidores de señal, seis celulares, un medidor láser, una cinta métrica y una batería de handy.

La fiscal Florencia Salas dispuso la notificación de causa para ambos y su alojamiento en la Unidad Penal N° 44 de Batán.