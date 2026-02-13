El dólar oficial volvió a subir después de seis ruedas: ¿encontró piso?

El dólar oficial rebotó este viernes 13 de febrero luego de seis bajas consecutivas y sufrió en la semana una caída superior a los $30. Así, desde que arrancó el año, el tipo de cambio mayorista cede casi 4%.

Es en este escenario que el dólar mayorista repuntó a $1.399,50 este viernes, una suba de $4,5 luego de que el jueves retrocediera 0,4% y perforara el umbral de los $1.400 por primera vez desde el 17 de noviembre. Así, acumuló un descenso de $32,50 (-2,3%) en la semana. A su vez, la brecha contra el techo de la banda es de 13,3%, niveles similares a los de julio pasado.

En el segmento minorista, el dólar que se vende en el Banco Nación subió $5 a $1.370 para la compra y a $1.420 para la venta , mientras que el promedio que realiza el Bcra cerró en $1.420,64. Por su parte, el dólar blue cerró sin cambios a $1.420 para la compra y a $1.440 para la venta.

El dólar CCL opera a $1.474,41 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5.4%. El dólar MEP opera a $1.424,92 y la brecha con el dólar oficial es de 1.8%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.846. El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.463,45, según Bitso.