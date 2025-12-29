Le vaciaron la casa hace un mes y medio: el teclado que robaron lo tenía un grupo musical evangelista

Menos de dos horas le tomó hace un mes y medio a un grupo de personas vaciar una vivienda bajo la modalidad “escruche” en el barrio San Eduardo del Mar, pero tardaron algo más de un mes en ofrecer parte del botín a la venta por Facebook: el reconocimiento de algunos de los bienes permitió allanar una casa, secuestrar un teclado e imputar a un hombre de 30 años.

El 14 de noviembre pasado un hombre de 42 años denunció que entre la una y las tres de la tarde forzaron la puerta de acceso de su casa en calle 931 y 24 y le robaron un piano digital marca Yamaha, dos televisores, dos notebook, un microondas, una máquina de afeitar, una mochila escolar, un par de zapatillas, un estuche con medicamentos conteniendo aerocámara pediátrica para puff,, una tablet, un cubrecama, una planchita, una máquina de corte de cabello, artículos de bazar, una cámara USB para PC y mil dólares.

Luego de las primeras actuaciones que hizo la sub comisaría Acantilados, la investigación quedó a cargo de la DDI y a partir de distintas tareas se estableció que un hombre de 30 años estaría vendiendo a través de Facebook parte de los elementos sustraídos.

Tras el pedido que hizo el fiscal Alejandro Pelegrinelli, la Justicia de Garantías avaló la realización de un allanamiento para una vivienda en el barrio Bosque Grande donde identificaron a tres hombres y una mujer que pertenecen a la banda musical de una iglesia evangélica y que tenían el teclado en su poder.

Desde la Unidad Funcional de Instrucción N°5 ordenaron el secuestro del teclado y la formación de causa para el sujeto de 30 años que era investigado.