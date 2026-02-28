Cae pareja que asaltó un almacén a mano armada

Un hombre de 39 años y una mujer de 32 que el jueves pasado asaltaron a un almacenero en su local tras amenazarlo con un arma de fuego fueron aprehendidos este sábado por personal de la DDI tras la realización de dos allanamientos.



La víctima del hecho denunció que esa mañana ingresó una pareja al local que tras exhibir un arma de fuego escapó con tres notebook, un celular y un parlante. Luego de radicada la denuncia en la comisaría tercera el fiscal Fernando Berlingeri dispuso que la investigación la desarrolle el Gabinete de Robos Agravados a Comercios de la DDI.

A partir de los datos recabados, la Justicia de Garantías avaló la realización de dos allanamientos en Roque Saenz Peña al 100 y en calle 50 esquina 10 bis donde secuestraron dos celulares, tres cámaras de seguridad, un parlante, un cargador, una notebook, un par de zapatillas utilizadas en el hecho y un Fiat Uno, dominio RBA576 utilizado por la pareja.

Elementos secuestrados.

Desde la fiscalía temática ordenaron la notificación de causa por el delito de robo agravado y el traslado de los imputados a la Unidad Penal N°44 y N°50 de Batán, respectivamente.Ambos podrían declarar en Tribunales en las próximas horas.