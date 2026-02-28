Allanan y detienen a un chico que robó 40 mil pesos y un vino en un comercio.

Un joven de 18 años fue detenido tras una serie de allanamientos realizados en Mar del Plata, en el marco de una investigación por robo agravado por el uso de armas contra un comerciante de 65 años.

Los procedimientos fueron llevados a cabo por personal del Grupo Técnico Operativo dependiente de la EPDS General Pueyrredón en cumplimiento de órdenes judiciales dispuestas por la UFIJE N° 14, a cargo del fiscal Fernando Berlingieri.

La investigación se originó a partir de un hecho ocurrido el pasado 6 de febrero en un comercio ubicado en la zona de Falucho al 10800. Según la denuncia, dos individuos ingresaron al local armados con un palo y un arma blanca. Tras golpear al propietario en la cabeza, sustrajeron 40 mil pesos en efectivo y una botella de vino antes de darse a la fuga.

La víctima fue asistida en el lugar por personal del SAME y se encontraba fuera de peligro. A partir de las declaraciones testimoniales, el análisis de cámaras de seguridad y las tareas de vigilancia encubierta, los investigadores lograron identificar a los presuntos autores. Se trata de un joven de 18 años y otro de 20, conocido por el apodo “CIFO”, quien se encuentra prófugo.

El primero de los allanamientos se realizó en una vivienda de Rawson al 10700, donde se concretó la detención del imputado de 18 años. En el lugar también se secuestraron prendas de vestir utilizadas durante el hecho, una moto y un celular, que será sometido a peritajes. Un segundo procedimiento efectuado en un domicilio de la calle Nicaragua al 2300 no arrojó resultados de interés para la causa.

El detenido fue trasladado a la Unidad Penal N° 44 de Batán. La Policía continúa con tareas investigativas para dar con el segundo imputado y avanzar en el esclarecimiento total del hecho.