Robaron en la casa de una jubilada de 85 años y la mataron a golpes: “Esa gente no tiene perdón”

Una jubilada de 85 años fue asesinada a golpes durante un violento robo en su domicilio, en la ciudad de San Luis. A Gregoria Rosa "Coca" Díaz la encontró inconsciente su sobrino en el baño de la casa, con graves lesiones provocadas por la golpiza.

El sobrino de Coca, Sergio Eduardo Díaz Espínola, llegó a la vivienda el lunes por la tarde y se encontró con la casa revuelta. Las rejas y la puerta de entrada estaban abiertas y su tía, herida y ensangrentada, estaba encerrada en el baño.

Fue trasladada de urgencia al Hospital Central Ramón Carrillo, pero murió durante el traslado por las graves heridas. La autopsia confirmó la violencia del ataque, ya que presentaba numerosas contusiones en la cara, en los miembros superiores e inferiores y en la cadera y fracturas de costillas.

Según el relato de la Policía, los delincuentes le robaron un televisor, dinero en efectivo y el celular. El crimen generó conmoción en toda la comunidad. “Un día tristísimo y una triste despedida para mi tía Coca, que no tuvo una muerte natural, que es lo que se espera de una persona de 85 años”, escribió Sergio en las redes sociales.

“Unos HDP la mataron, la desfiguraron. ¿Qué necesidad? ¿Qué resistencia puede poner una persona de esa edad? Impotencia, bronca, desconsuelo… ¿Cómo es esto de matar a los viejos?”, continuó su mensaje y cerró: “Esa gente no tiene perdón”.