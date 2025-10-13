Uthgra Mar del Plata construye la sede sindical más grande y moderna de la ciudad

La imponente obra de la nueva sede sindical de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (Uthgra) Mar del Plata avanza a todo ritmo, y desde la conducción destacaron que "falta cada vez menos" para hacer realidad este gran edifico de 13 pisos que tendrá instalaciones de última generación, consultorios médicos, un centro de formación y capacitación, y espacios que concentrarán y potenciarán todos los servicios para los trabajadores del sector hotelero y gastronómico.

“Estamos realmente muy contentos. La obra avanza y cada semana se nota el progreso. Falta cada vez menos para ver hecho realidad este sueño”, señaló Pablo Santín, secretario general de Uthgra Mar del Plata, quien viene supervisando regularmente el avance de la construcción en Luro al 3800.

El proyecto cuenta con el respaldo del titular de Uthgra a nivel nacional, Luis Barrionuevo, e incluye consultorios médicos totalmente equipados, un moderno centro de formación profesional y espacios amplios, cómodos y especialmente diseñados para brindar más y mejores servicios.

El gran cartel en el frente de la obra resume lo que se viene: “Aquí se construye el futuro”. Esto contempla “más médicos, más servicios y mejor atención", con el objetivo de poder brindarle una calidad de atención superior a las familias hoteleras y gastronómicas.

El gran edificio de Uthgra se erige en Luro al 3800.

El nuevo edificio también contará con un centro de kinesiología y rehabilitación, y espacios de formación profesional. “La capacitación es ocupa un lugar prioritario en nuestra gestión. Apostamos a que cada trabajador pueda crecer y formarse en un entorno moderno y digno con los mejores profesionales, y también apuntamos a mejorar todo el servicio de la obra social de manera integral”, agregó el secretario general.

Uthgra y la empresa Imasa coordinan el trabajo diario de una importante cantidad de obreros de la construcción, y se espera que la inauguración pueda concretarse el año que viene. “Uthgra Mar del Plata sigue creciendo. Estamos construyendo una sede modelo, la más grande y moderna de un sindicato en la ciudad, y esto refleja también el gran trabajo en equipo que venimos realizando junto a la conducción nacional”, completó Pablo Santín.