"Temporada tranquila" y "consumo moderado": complejo panorama de gastronómicos y hoteleros en Mar del Plata

Advierten que "no se trata de la mejor temporada de los últimos tiempos ni de la peor".

En un balance que incluyó a gastronómicos, hoteleros y martilleros, trabajadores del turismo indicaron que "los números hablan de una temporada tranquila" y "consumo moderado", a pesar que esperan por un repunte durante el fin de semana largo de Carnaval.

Por su lado, el presidente del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Mar del Plata, Guillermo Rossi, consideró que el balance del primer mes del año "es positivo" y se refirió a una "buena temporada, teniendo en cuenta todo el contexto".

Además, acompañó su parecer al asegurar que en la primera quincena hubo una una ocupación que rondó en el 60%, mientras que en la segunda creció y alcanzó el 70%.

A partir de los primeros números del año, Rossi adelantó que la ocupación de febrero se mantiene en torno al 60%, aunque pronosticó una suba de la mano de la semana de carnavales, los cuales se extenderán hasta el sábado 28 de febrero en distintos puntos de la ciudad.

En paralelo, en el sector hotelero y gastronómico, el secretario general de Uthgra Mar del Plata, Pablo Santín, remarcó que "no se trata de la mejor temporada de los últimos tiempos ni de la peor, si es que se la compara con la pandemia" de Covid-19.

A la vez, expresó que el consumo es "muy moderado, si bien se ve un movimiento de gente importante, sobre todo por las fiestas del sur y el turismo joven", lo que destacó que "es importante", aunque lo calificó como "un turismo distinto".

"El joven no va a un restaurante ni a un hotel, y alquilan entre cinco o seis un departamento y van al supermercado", desarrolló el referente gremial, quien además lo contrastó con "el otro turismo", al que definió como "más moderado".

"Los números concretos hablan de que en enero tuvimos un promedio global de ocupación hotelera que no superó el 65%. Hubo picos de un 80% y si hablás con dos o tres hoteles de 5 estrellas, tuvieron saltos del 100%, pero solo ellos", precisó.

Al mismo tiempo, recordó que "la mejor temporada de la última década fue hace tres años, con un promedio general del 85%, con repuntes del 100% y lista de espera para conseguir alojamiento" . Entonces, explicó que si se toma ese período de referencia, la corriente "no es muy buena" y caso contrario al medirla con la pandemia.

"La realidad es que vamos por el medio y los números hablan de una temporada tranquila. No es la que esperábamos, pero somos agradecidos del turismo y nunca vamos a perder las esperanzas y las expectativas de gozar de una gran temporada, o al menos de tener un turismo más fluido en los doce meses", concluyó Santín.