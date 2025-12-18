Inauguraron el Puente Mirador Sur, la primera obra que conecta dos edificios en Mar del Plata

Esta obra le permite a la institución mantener con solidez más de 400 fuentes de trabajo.

Con un acto de presentación, la Unión de Trabajadores del Turismo Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (Uthgra) inauguró este miércoles por la noche el Puente Mirador Sur, una obra que conecta sus dos espacios representativos de Punta Mogotes. Participaron dirigentes nacionales, funcionarios, empresarios y personalidades destacadas de la cultura.

La innovadora edificación es el corolario de la puesta en valor del histórico edificio centenario que une al Hotel Uthgra Sasso con el casino de su complejo, por sobre el cruce de calle Medrano y la avenida De los Trabajadores.

A partir de su apertura al público, el gremio logró ponerle fin al proyecto ambicioso de devolverle el esplendor y brillo que este establecimiento tuvo en sus décadas doradas, cuando fue un faro de la actividad durante años.

Por su lado, el secretario general del sindicato, Pablo Santín, consideró en diálogo con 0223 que se trata de "una obra muy importante para Mar del Plata que le da una vista imponente a toda la zona", y aseguró que "es el primer puente que une dos edificios en la ciudad".

"Es una zona que hace algunos años no decía nada y ahora tiene vida absoluta. Lo que hace esta obra es mostrar un poco lo que genera Uthgra: mucho trabajo e inversión permanente en Mar del Plata", sentenció el líder de Uthgra a nivel local.

La inauguración del nuevo espacio continuará con la puesta en valor de la zona sur.

El proyecto, que consistió de un volumen vidriado sobre una base de hormigón armado con una superestructura compuesta por perfiles metálicos, brindará una experiencia integral para los huéspedes que lo visitan y disfrutan de sus suites de lujo, club de playa, spa, gimnasio, restaurantes, bares y casino.

Asimismo, le permite a la institución mantener con solidez más de 400 fuentes de trabajo, mejorar y estudiar el desarrollo de los puestos laborales del sector hotelero y gastronómico.