Cuenta DNI: todos los descuentos y beneficios para este lunes 29 de diciembre
Cuáles son los descuentos y promociones para aprovechar en la previa de fin de año.
La billetera digital Cuenta DNI, del Banco Provincia, mantiene este lunes 29 de diciembre una amplia batería de descuentos y promociones en supermercados, librerías, ferias y comercios de cercanía, ideales para aprovechar en la previa de fin de año.
A continuación, todas las ofertas vigentes para hoy, con topes y condiciones a tener en cuenta.
Supermercados
20% de descuento en una reconocida cadena de supermercados.
Tope de reintegro unificado: $8.000 por semana y por persona
Compra mínima: $20.000
Beneficio extra para jubilados:
Quienes cobren sus haberes en el Banco Provincia acceden a un 5% de ahorro adicional, con un tope de devolución de $5.000.
Librerías adheridas
10% de descuento sin tope de reintegro, ideal para libros, útiles escolares o regalos de último momento para Reyes.
No aplica a transferencias, envíos de dinero ni pagos con QR de otras billeteras.
Especial localidades
15% de descuento
Tope: $7.000 por comercio, por semana y por persona
10% de ahorro en locales seleccionados
Reintegro máximo: $5.000
Cuenta DNI: los descuentos y promociones para todos los días
Ferias y mercados bonaerenses
40% de descuento
Tope semanal unificado: $6.000 por persona
Se alcanza con compras de $15.000
Comercios de cercanía
3 cuotas sin interés todos los días
Con tarjetas Visa y Mastercard vinculadas a Cuenta DNI
No incluye comercios de alimentos, carnicerías, granjas, pescaderías ni grandes cadenas de supermercados
Vouchers “MeSumo Navidad”
Hasta 20%, 30% o 40% de ahorro extra
Para quienes canjearon cupones entre el 1 y el 10 de diciembre
Se pueden usar hasta el 30/12
Válidos en cualquier comercio que acepte QR Cuenta DNI
Topes de reintegro: $10.000, $20.000 o $30.000, según el voucher
