Cuenta DNI: todos los descuentos y beneficios para este lunes 29 de diciembre

Cuáles son los descuentos y promociones para aprovechar en la previa de fin de año.

Anotá todos los descuentos de Cuenta DNI para este lunes.

29 de Diciembre de 2025 08:13

Por Redacción 0223

La billetera digital Cuenta DNI, del Banco Provincia, mantiene este lunes 29 de diciembre una amplia batería de descuentos y promociones en supermercados, librerías, ferias y comercios de cercanía, ideales para aprovechar en la previa de fin de año.

A continuación, todas las ofertas vigentes para hoy, con topes y condiciones a tener en cuenta.

Supermercados

20% de descuento en una reconocida cadena de supermercados.

  • Tope de reintegro unificado: $8.000 por semana y por persona

  • Compra mínima: $20.000

Beneficio extra para jubilados:
Quienes cobren sus haberes en el Banco Provincia acceden a un 5% de ahorro adicional, con un tope de devolución de $5.000.

Librerías adheridas

10% de descuento sin tope de reintegro, ideal para libros, útiles escolares o regalos de último momento para Reyes.

  • No aplica a transferencias, envíos de dinero ni pagos con QR de otras billeteras.

 Especial localidades

15% de descuento

  • Tope: $7.000 por comercio, por semana y por persona

10% de ahorro en locales seleccionados

  • Reintegro máximo: $5.000

Cuenta DNI: los descuentos y promociones para todos los días

Ferias y mercados bonaerenses

40% de descuento

  • Tope semanal unificado: $6.000 por persona

  • Se alcanza con compras de $15.000

Comercios de cercanía

 3 cuotas sin interés todos los días

  • Con tarjetas Visa y Mastercard vinculadas a Cuenta DNI

  • No incluye comercios de alimentos, carnicerías, granjas, pescaderías ni grandes cadenas de supermercados

 Vouchers “MeSumo Navidad”

 Hasta 20%, 30% o 40% de ahorro extra

  • Para quienes canjearon cupones entre el 1 y el 10 de diciembre

  • Se pueden usar hasta el 30/12

  • Válidos en cualquier comercio que acepte QR Cuenta DNI

  • Topes de reintegro: $10.000, $20.000 o $30.000, según el voucher

