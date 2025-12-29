Cuenta DNI: todos los descuentos y beneficios para este lunes 29 de diciembre

Anotá todos los descuentos de Cuenta DNI para este lunes.

La billetera digital Cuenta DNI, del Banco Provincia, mantiene este lunes 29 de diciembre una amplia batería de descuentos y promociones en supermercados, librerías, ferias y comercios de cercanía, ideales para aprovechar en la previa de fin de año.

A continuación, todas las ofertas vigentes para hoy, con topes y condiciones a tener en cuenta.

Supermercados

20% de descuento en una reconocida cadena de supermercados.

Tope de reintegro unificado: $8.000 por semana y por persona

Compra mínima: $20.000

Beneficio extra para jubilados:

Quienes cobren sus haberes en el Banco Provincia acceden a un 5% de ahorro adicional, con un tope de devolución de $5.000.

Librerías adheridas

10% de descuento sin tope de reintegro, ideal para libros, útiles escolares o regalos de último momento para Reyes.

No aplica a transferencias, envíos de dinero ni pagos con QR de otras billeteras.

Especial localidades

15% de descuento

Tope: $7.000 por comercio, por semana y por persona

10% de ahorro en locales seleccionados

Reintegro máximo: $5.000

Cuenta DNI: los descuentos y promociones para todos los días

Ferias y mercados bonaerenses

40% de descuento

Tope semanal unificado: $6.000 por persona

Se alcanza con compras de $15.000

Comercios de cercanía

3 cuotas sin interés todos los días

Con tarjetas Visa y Mastercard vinculadas a Cuenta DNI

No incluye comercios de alimentos, carnicerías, granjas, pescaderías ni grandes cadenas de supermercados

Vouchers “MeSumo Navidad”

Hasta 20%, 30% o 40% de ahorro extra