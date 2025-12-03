Un niño de 13 años ejecutó al asesino de su familia ante una multitud

Un niño de 13 años ejecutó en público al hombre condenado por el asesinato de su familia, en un hecho ocurrido en la ciudad oriental de Khost, Afganistán, frente a una multitud estimada en 80.000 personas, según informaron medios locales. La ejecución tuvo lugar en un estadio deportivo y fue autorizada por la Corte Suprema del país.

El condenado, identificado como Mangal, había sido declarado culpable de matar a 13 miembros de una misma familia, entre ellos nueve niños y su madre, en un ataque ocurrido hace diez meses. Antes de concretar la sentencia, las autoridades consultaron al menor si otorgaba el perdón, una posibilidad prevista por la legislación local basada en la ley islámica. El adolescente rechazó el indulto y pidió que se cumpliera la pena.

Luego de esa negativa, se le entregó un arma de fuego y el propio menor efectuó el disparo que provocó la muerte del condenado. La escena se desarrolló ante miles de espectadores que habían sido convocados al lugar para presenciar el ajusticiamiento.

En un comunicado oficial, la Corte Suprema indicó que el caso fue revisado de manera “exhaustiva” antes de dictar la sentencia. También informó que otras dos personas involucradas en el crimen recibieron la misma condena, pero sus ejecuciones fueron postergadas porque los familiares directos de las víctimas se encuentran fuera del país, condición necesaria para avanzar según la normativa vigente.

La ejecución pública generó impacto dentro y fuera de Afganistán por la participación directa de un menor en el cumplimiento de la pena. Las autoridades no brindaron detalles sobre el acompañamiento psicológico del adolescente ni sobre su situación actual.

Ejecuciones públicas desde 2021

De acuerdo con datos del medio Amu TV, desde que los talibanes regresaron al poder en 2021, se registraron al menos 11 ejecuciones públicas en distintas ciudades del país, de las cuales cinco ocurrieron durante este año. Estos procedimientos se realizan bajo el sistema judicial impuesto por el actual gobierno afgano.