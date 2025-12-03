Alerta en Mar del Plata: lanzan una advertencia por calor para este miércoles

Las precauciones en los espacios al aire libre. Foto ilustrativa del archivo de 0223.

Este miércoles inicia un período, en el comienzo de diciembre, que incluye jornada consecutivos de sol y también probabilidad de tormenta en Mar del Plata.

De hecho, mañana jueves la máxima llegará a 28 grados, el viento norte aportará al clima cálido y no mermará la temperatura debido a su baja velocidad. Por eso el índice de riesgo de incendios forestales es extremo, según comunicó la Municipalidad de General Pueyrredon.

Qué hacer y qué no debido a las altas temperaturas

Las recomendaciones pasan por tres puntos fundamentales que deben evitarse. Lo primero, no quemar pastizales, restos de poda o residuos. Por otro lado, no tirar colillas de cigarrillos. Y, en último término, no arrojar basura, botellas o vidrios en terrenos baldíos.

Las fogatas se podrán encender en áreas permitidas, pero con la debida responsabilidad y precaución para dejarlas apagadas luego. Ante cualquier complicación, las líneas disponibles para llamar son el 100 de Bomberos, 103 Defensa Civil y 911 de la Policía.