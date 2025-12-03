Accidente fatal, triple choque y una esquina marcada por los siniestros: "La avenida es un peligro"

Un triple choque ocurrido este mediodía en Mar del Plata desató la polémica sobre la conducción temeraria y la ausencia de controles en una de las zonas más concurridas de la ciudad.

Se trata de la avenida Juan B Justo, que hoy fue sitio de un nuevo siniestro vial en la intersección con la calle Francia. Allí se produjo un triple choque: afortunadamente ninguno de los conductores involucrados sufrió heridas y tampoco el resto de las personas que circulaba por allí.

La esquina de Juan B. Justo y Francia. Foto 0223.

En este choque en cadena participaron un vehículo Honda Civic que colisionó con un Toyota Corolla que estaba esperando que corte el semáforo. A su vez, este último embistió a un Volkswagen Polo que también sufrió roturas.

Curiosamente, ocho meses atrás un motociclista falleció luego de chocar en la misma esquina (a una cuadra de la intersección con la avenida Jara). En aquel caso mortal, la colisión fue contra un auto marca Peugeot 208.

De acuerdo a los testigos, el hombre de 60 años intentaba cruzar la avenida pero la cantidad de tránsito se lo impedía. "En ese momento, un Peugeot 208 que se dirigía por la avenida, hacia Champagnat, lo embistió y el cuerpo del motociclista fue lanzado varios metros y cayó al asfalto con un fuerte golpe en su cabeza", describieron a 0223.

Comerciantes y vecinos de la zona señalaron que la esquina es una de las más complicadas para la circulación y que es necesaria la instalación de cartelería y señalización para que los conductores tengan mayor atención.