Se fue de su casa y su ex se la prendió fuego: la dejó en la calle con dos hijitas

Un incendio sorprendió a todo un barrio. Los vecinos, tras ver cómo una familia perdió todo, se pusieron a colaborar en la reconstrucción del hogar. Pero la historia que desencadenó en el siniestro es aberrante.

En diálogo con 0223, la madre de la mujer que residía en la casa contó que fue su ex pareja quien la incendió. "No están hace mucho tiempo. Es un chico que tiene conflictos con su familia y con la policía. Tuvieron una mínima discusión (con su hija) y nadie se esperaba esto. Cuando nos dimos cuenta, estaba ahí, prendiendo fuego la casa", describió.

La vivienda está ubicada en le barrio José Hernández, donde criaba a sus dos hijas la víctima, una de 9 y otra de un año. "Yo vivo a la vuelta así que ahora se queda acá mi hija. Por suerte no estaba cuando fue el incendio, porque agarró al instante por los colchones y la madera", amplio la madre de la damnificada.

El drama familiar se extiende para la madre de la chica de 30 años que sufrió el incendio. Su otro hijo tuvo un accidente laboral, se le cayó una viga y lo tuvieron que operar. "No tengo tiempo de nada, la situación económica está mal. Con el padre le dimos a mi hija los tirantes y la madera para que se haga esta casa. Ahora no se cómo vamos a reconstruirla", le dijo a este medio.

Por otra parte, la mujer víctima del ataque denunció a su ex. Sin embargo, según comentó su madre, lo vieron luego del incendio (que fue el miércoles pasado) "dando vueltas por el barrio" este lunes. La familia, mientras reconstruye anímica y materialmente a la damnificada, teme por la continuidad del conflicto.