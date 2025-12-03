Un peligro: se desprendió la mampostería de un comercio en plena avenida Luro

En horas de la tarde de este miércoles, se desprendió parte de la mampostería de un comercio ubicado en la avenida Luro, en cercanías a la Terminal de Ómnibus, y cayó sobre la vereda.

Según indicaron a 0223, de milagro no se registraron heridos, ya que trata de una zona transitada, donde en la misma cuadra se encuentran una iglesia evangélica, una cafetería y una hamburguesería, además de la proximidad con la Estación Ferroautomotora.

La caída de la fachada ocurrió puntualmente en una tienda de celulares, situada en la esquina de la avenida Luro y Chaco.

Además, de acuerdo a la información a la que accedió este medio, ya se encuentra trabajando Defensa Civil para despejar los escombros que quedaron en el paso de los peatones y resguardar la zona.