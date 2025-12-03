Un peligro: se desprendió la mampostería de un comercio en plena avenida Luro
Ocurrió en la tarde de este miércoles en una zona transitada, próxima a la Estación Ferroautomotora, y ya se encuentra trabajando personal de Defensa Civil.
En horas de la tarde de este miércoles, se desprendió parte de la mampostería de un comercio ubicado en la avenida Luro, en cercanías a la Terminal de Ómnibus, y cayó sobre la vereda.
Según indicaron a 0223, de milagro no se registraron heridos, ya que trata de una zona transitada, donde en la misma cuadra se encuentran una iglesia evangélica, una cafetería y una hamburguesería, además de la proximidad con la Estación Ferroautomotora.
La caída de la fachada ocurrió puntualmente en una tienda de celulares, situada en la esquina de la avenida Luro y Chaco.
Además, de acuerdo a la información a la que accedió este medio, ya se encuentra trabajando Defensa Civil para despejar los escombros que quedaron en el paso de los peatones y resguardar la zona.
