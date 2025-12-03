Asaltaron famoso local de ollas y se llevaron un botín millonario

Nuevamente los comerciantes del centro de Mar del Plata son víctimas de los robos durante la madrugada con pérdidas irreparables para sus negocios. Esta vez, el asalto ocurrió en un local de Colón al 3100 entre Catamarca e Independencia.

Se trata de los representantes de una de las marcas de ollas más reconocidas del país, históricas y tradicionales que toda familia le pasaba a sus hijos o hijas: la firma Essen se caracteriza por tener materiales de duración y calidad, aunque así también suelen ser su costos, que resultan elevados.

"Nos robaron tres o cuatro ollas que cuestan entre $500.000 y $600.000 y también un jarro", contó a 0223 el responsable del lugar luego de registrar el comercio.

La sorpresa fue grande esta mañana cuando llegó para abrir el local y se encontró con las vidrieras rotas. "Lamentablemente lo que va a terminar saliendo más caro son los dos vidrios que rompieron a las patadas", sostuvo.

El robo sucedió cerca de las 3 de la madrugada pero no fue el único, sino que el dueño manifestó que les ocurre seguido: "Desafortunadamente nos pasa una o dos veces por año".

Las medidas de seguridad como rejas, cámaras o alarmas no son suficientes para los comerciantes del paseo del Centro que a diario denuncian este tipo de hechos. "Falta más patrullaje", reclamaron.