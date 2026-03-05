Condenan a una empresa telefónica a pagar más de un millón de pesos a un cliente

Después de un litigio que se extendió por más de una década, la justicia de San Luis falló a favor de un cliente que demandó a Telefónica Móviles Argentina S.A. por reiterados incumplimientos en la prestación del servicio de telefonía celular.

El conflicto comenzó el 13 de noviembre de 2014, cuando el usuario detectó que no podía recibir llamadas ni mensajes de texto provenientes de otras compañías, afectando gravemente su comunicación a pesar de abonar el servicio regularmente.

Durante casi cinco años, la falla persistió sin una solución efectiva. El cliente realizó múltiples reclamos tanto presenciales como telefónicos, pero sin obtener una respuesta satisfactoria. Incluso reemplazó la tarjeta SIM y el equipo móvil sin que el problema se resolviera.

Ante la ausencia de respuestas, el consumidor acudió al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) en marzo de 2019, que inició actuaciones administrativas. La empresa reconoció haber identificado y corregido el problema el 11 de abril de ese año, tras un prolongado periodo de servicio irregular.

A pesar de que ENACOM recomendó el reintegro de los pagos realizados durante el tiempo en que el servicio estuvo deficiente, Telefónica no efectuó dichos reembolsos, ofreciendo en cambio notas de crédito de montos mínimos que el cliente rechazó por considerarlas insuficientes frente al daño sufrido.

Al no encontrar solución en la vía administrativa, el usuario presentó una demanda judicial por daños y perjuicios contra la empresa.

La jueza Geraldina Ibáñez, a cargo del Juzgado Civil, Comercial y Ambiental N° 2 de la Primera Circunscripción Judicial, valoró la documentación presentada, las actuaciones de ENACOM y la prueba aportada, concluyendo que el servicio no fue prestado de manera continua ni eficiente durante un largo período.

En su sentencia, la magistrada señaló que “las interrupciones prolongadas y la imposibilidad de comunicación configuraron un incumplimiento grave del proveedor”, y destacó que la empresa no aportó evidencias técnicas que desvirtuaran el reclamo ni ofreció respuestas efectivas ante los reiterados reclamos.

Además, la jueza consideró relevante la frustración, el tiempo perdido y el trato recibido por el cliente para establecer el daño moral, junto con los daños materiales derivados del pago del abono durante el lapso sin prestación adecuada.

Por estas razones, y teniendo en cuenta la gravedad y duración del incumplimiento, así como la actitud reticente de la empresa, que configura una práctica abusiva prohibida por la ley, la sentencia hizo lugar parcialmente a la demanda.

Telefónica Móviles Argentina S.A. fue condenada a pagar al cliente la suma de $1.258.420,80 más intereses calculados desde noviembre de 2014, conforme a la tasa activa cartera general del Banco Nación incrementada en un 50%, además de hacerse cargo de las costas del proceso.