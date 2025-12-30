Cuenta DNI arranca el 2026 con todo: amplían un tope de reintegro clave y se suman primeras marcas con grandes ahorros

En enero, Cuenta DNI, la billetera digital de Banco Provincia, ofrece descuentos para que las personas puedan ahorrar en sus consumos durante las vacaciones. Además, lanza una promo especial en comercios de gastronomía durante todos los fines de semana y continúan los beneficios en comercios de barrio, ferias y mercados, supermercados, farmacias y librerías.

2026 comienza con nuevas promociones para quienes usan Cuenta DNI: la billetera digital con más de 10 millones de personas usuarias en toda la provincia lanza beneficios pensados para las compras durante el verano, tanto en los puntos de veraneo como en el resto del territorio bonaerense.

Las nuevas promos incluyen un especial de temporada en balnearios y comercios adheridos, que incluye marcas emblemáticas del verano como Atalaya, Centinela, Chichilo, El Topo, Freddo, Havanna, La Fonte de Oro, Luccianos, Manolo y muchas marcas más.

Otra de las novedades es que la promo en comercios de barrio incorpora carnicerías, granjas y pescaderías, y aumenta el tope semanal a $5.000. De esta manera, como este enero tiene 5 viernes, el ahorro mensual en la promo alcanza los $25.000.

La promo en comercios de barrio incorpora carnicerías, granjas y pescaderías.

También habrá un beneficio especial en comercios de gastronomía, con un ahorro de $8.000 por fin de semana. Y continúan los descuentos en ferias y mercados bonaerenses, supermercados, farmacias, librerías y universidades.

Toda la agenda de beneficios de la app se puede encontrar desde el 2 de enero en las cuentas verificadas de Instagram, Facebook y X de Banco Provincia.

Todos los beneficios de Cuenta DNI en enero 2026

¡Nuevo beneficio! Marcas destacadas del verano: 25% de ahorro todos los días, con tope de reintegro de $10.000 por semana por marca. Incluye comercios adheridos de: Amalfi, Atalaya, Centinela, Chichilo, El Topo, Freddo, Guolis, Havanna, Heladería El Pino, Interlagos, La Fonte de Oro, La Pinocha, Le Park, Luccianos, Manolo, Parque Mogotes, SAO Medialunas. También los balnearios: El Calamar Loco, Guardalavaca, Hanalei, Manaos, Marbella, Pepe’s, Mute, Torreón del Monje.