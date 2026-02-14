Salió a pescar en kayak, se le dio vuelta dos veces y murió

Un hombre de 47 años que salió a hacer una travesía en kayak para pescar murió el sábado a la mañana luego de que se le diera vuelta la embarcación en dos oportunidades y no pudiera reincorporarse. Las autoridades judiciales iniciaron una causa por averiguación de causales de muerte.

Según los datos a los que tuvo acceso 0223, la víctima –identificada como Mauricio Ríos- había acordado con otro grupo de pescadores a través de WhatsApp realizar una salida de pesca y llegó a Santa Clara del Mar cerca de las siete de la mañana.

Se juntaron en Santa Clara del Mar.

Apenas salieron, un amigo vio que se le dio vuelta el kayak y ayudó a reincorporarlo para seguir la navegación y comenzar a pescar. Sin embargo, minutos después volvió a darse vuelta, lograron rescatarlo y sacarlo hasta la orilla a la altura de la calle Rapallo y ruta 11 donde realizaron maniobras de RCP, pero terminó falleciendo.

Personal de la Estación de Policía Comunal de Santa Clara del Mar, de Defensa Civil y de Guardavidas trabajaron en el lugar y retiraron el cuerpo. Desde la Ayudantía fiscal a cargo de Diego Benedetti se ordenó la realización de actuaciones incluyendo la autopsia prevista para esta tarde

Las autoridades judiciales estuvieron en contacto con la familia de Ríos que llegó al lugar y confirmó que había coordinado la salida de pesca para hacer con sus conocidos.