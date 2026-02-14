Pareja de “dealers” llevaba la droga en bicicleta y en un monopatín

Un hombre y una mujer, ambos de 30 años, que tenían cocaína y marihuana para la venta fueron aprehendidos en las últimas horas en la zona del puerto por personal de Prefectura Naval Argentina y de la comisaría tercera.

Tenían cocaína fraccionada.

Autoridades policiales informaron que la pareja fue interceptada en la intersección de avenida de los Trabajadores y Ayolas durante el desarrollo de recorridas preventivas por miembros de ambas fuerzas.

Monopatín secuestrado.

Al realizar la requisa, se constató que en el interior de la mochila había 49 envoltorios de clorhidrato de cocaína y una piedra de la misma sustancia, con un peso total de 175,5 gramos, además de 18,2 gramos de marihuana. También secuestraron algo más de 200 mil pesos, cuatro celulares, una bicicleta y un monopatín.

Los atraparon en el puerto.

Desde la fiscalía de Estupefacientes ordenaron la notificación de causa penal y su posterior traslado a Tribunales para prestar declaración.