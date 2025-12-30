Se va de River por patria potestad, desde el club apuntaron contra el representante y la madre del chico los destrozó

La salida de Luca Scarlato de River antes de firmar su primer contrato profesional generó un fuerte revuelo en Núñez, pero fue la palabra de su madre la que puso el foco en los motivos de fondo. El mediocampista ofensivo de 16 años, campeón con la Selección Argentina Sub 16 en Chile, dejará el club por patria potestad y sin dejar resarcimiento económico, una decisión que, según Lorena Cuervo, no tuvo que ver con el dinero sino con la falta de un proyecto claro para su hijo.

En diálogo con DSports, la madre del juvenil fue contundente: “Detrás de cada chico hay una familia, sueños y sacrificios de muchos años. Duele todo lo que se está publicando. No somos una familia millonaria, somos laburadores y nos movemos por el sueño de nuestro hijo y no por la plata”. Además, remarcó el fuerte vínculo afectivo de Luca con el club: “Es fanático de River desde chiquito, su sueño siempre fue llegar a Primera y a la Selección”.

Cuervo también apuntó contra el manejo institucional y negó irregularidades con el representante del futbolista: “Siempre atacan al representante y a la familia. Martín Guastadisegno no tiene ningún interés económico, es como mi hermano y quiere a Luca como a un sobrino”, y recordó situaciones de exposición mediática que afectaron al jugador: anuncios de contratos inexistentes, supuestos blindajes y versiones de transferencias que, según ella, nunca fueron reales.

Uno de los puntos más sensibles de su relato fue el aspecto médico: “Luca jugó casi dos meses con pubalgia y no lo cuidaron. No querían que se haga estudios porque lo necesitaban los sábados para jugar. Esa lesión se hizo casi crónica”, y aseguró que incluso hubo presiones para que firmara contrato bajo amenaza de no ser convocado a la Selección, algo que calificó como “muy estresante” para un chico de 16 años.

Finalmente, la madre del juvenil explicó que la decisión de irse estuvo ligada a la falta de respuestas sobre el futuro deportivo: “Nunca nos supieron decir cuál era el proyecto. Vemos que muchos chicos llegan a Reserva, los prestan y a los 21 quedan libres. Eso nos hizo ruido”. Mientras River sostiene que hubo ofertas rechazadas y que el destino sería Italia -con Parma como principal opción-, desde la familia Scarlato insisten en que la salida fue una elección para proteger al jugador y su carrera.

