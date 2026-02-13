Un trabajador rural tocó cables de alta tensión con una máquina fumigadora y murió electrocutado

Fumigaba en el campo y murió electrocutado por tocar cables de alta tensión con una máquina.

Este mediodía una tragedia consternó a la provincia de Córdoba después de que un trabajador rural de 42 años falleciera tras sufrir una descarga eléctrica mientras realizaba tareas de fumigación en el campo.

El trágico episodio ocurrió en la zona rural de Tosquita, en el departamento de Río Cuarto. Según informó la Policía, el hombre estaba operando maquinaria agrícola cuando, por causas que aún son materia de investigación, uno de los brazos del equipo de fumigación impactó contra cables aéreos de alta tensión.

De acuerdo con el testimonio que dio la esposa del hombre fallecido a la policía, tras la colisión el trabajador intentó retirar la maquinaria y en ese momento recibió una fuerte descarga eléctrica que le provocó la muerte en el acto. Minutos después acudió al lugar personal médico, que constató el fallecimiento.

Se dio intervención a la Justicia, que inició las actuaciones correspondientes para determinar responsabilidades y esclarecer con precisión cómo se desencadenó el episodio fatal.