River hizo historia en Miami: campeón de la Messi Cup tras vencer al Atlético de Madrid

El “Millonario” se quedó con el torneo juvenil Sub 16 organizado por Lionel Messi y celebró un nuevo logro internacional.

River Plate escribió una página dorada en su historia formativa al consagrarse campeón de la Messi Cup 2025. El equipo Sub 16 venció 2-0 al Atlético de Madrid en la gran final disputada este domingo en el Chase Stadium de Miami y levantó uno de los trofeos juveniles más importantes del calendario internacional.

La gran figura de la jornada fue Bruno Cabral, autor de un doblete en la primera mitad que marcó la diferencia ante el conjunto español. El delantero mostró jerarquía, oportunismo y carácter en una final de alto nivel, siendo determinante para que el “Millonario” se quedara con el título pese a terminar el partido con un jugador menos.

El camino de River hacia la final no fue sencillo. En la fase de grupos, el equipo argentino finalizó segundo en el Grupo B con cuatro puntos, tras empatar 2-2 ante Barcelona, caer 2-1 frente a Manchester City y golear 5-1 a Inter. Resultados que evidenciaron un crecimiento colectivo partido a partido.

En semifinales, los dirigidos por el cuerpo técnico riverplatense dieron una muestra de personalidad al imponerse 3-1 ante Chelsea. Los goles fueron convertidos por Valentín Sayago, Ramiro Álvarez y nuevamente Bruno Cabral, ratificando el gran momento del delantero y el poder ofensivo del equipo.

Atlético de Madrid, por su parte, llegó a la definición tras ser escolta en su grupo con cuatro unidades, luego de perder con Chelsea, vencer a Inter Miami y empatar con Newell’s. En semifinales protagonizó uno de los mejores partidos del torneo y derrotó 3-2 a Manchester City, ganándose con mérito un lugar en la final.

La consagración en la Messi Cup reafirma el trabajo formativo de River y su proyección internacional en divisiones juveniles. En un torneo organizado por Lionel Messi y con los clubes más poderosos del mundo, el “Millonario” volvió a demostrar que su semillero está a la altura de la élite y que el futuro promete.