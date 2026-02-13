Crece el uso de drones en Mar del Plata: cuánto cuestan y en qué zonas están prohibidos

El avance de la tecnología no se detiene y en un abrir y cerrar de ojos, los drones se volvieron una tendencia y su demanda ha crecido de manera significativa en el mundo, pero puntualmente en Mar del Plata, donde cada vez se observan más aeronaves no tripuladas sobrevolando la ciudad.

Aunque sus usos pueden ser variados y diferentes, existen ciertas reglamentaciones para la utlización de estos costosos artefactos, que pueden valer desde 50.000 pesos hasta 30.000 dólares o incluso más, a pesar de que los profesionales no se consiguen en negocios locales y deben ser encargados en páginas oficiales.

De acuerdo a un relevamiento llevado a cabo por 0223, en la ciudad ofrecen drones, aunque son fabricados por una "marcha china" y se tratan de los más "básicos", diseñados como juegos infantiles. Estos serían los más económicos, los cuales cuentan con una cámara, no vuelan a gran altura y "suelen caer con facilidad".

Sin embargo, los drones profesionales son comercializados por la marca DJI, una de las más populares, y se consiguen a partir de una suma base de $600.000. No se encuentran a la venta en comercios locales, sino que se adquieren mediante internet, según indicaron fuentes especializadas.

El atardecer de Mar del Plata desde la vista de un drone.

Además de su uso recreativo que no suele perdurar por un período considerable de tiempo, una importante cantidad de personas los utiliza como herramientas laborales. Agricultura de precisión, audiovisual y marketing, seguridad y emergencias, y topografía y geología, son algunos de los sectores que implementaron los drones a su trabajo.

Por fuera de ese abánico de opciones en que son utilizadas las aeronaves, en Mar del Plata se volvió común su funcionamiento para filmar accidentes de tránsito, incendios, sorprendentes avistajes marinos o simplemente para registrar un espectacular atardecer en la playa.

Licencia y legislación

Pero más allá de este considerable aumento, este medio pudo saber que tanto en los negocios que comercializan drones básicos como en internet "no solicitan ningún tipo de licencia para adquirirlos", lo que registra un peligro y advertencia real para el resto de la sociedad. No obstante, sí existe una legislacion vigente sobre su manejo.

En Argentina, la Administración Nacional de Aviación Civil (Anac) regula el uso de drones mediante licencias obligatorias para uso comercial o recreativo de alto riesgo. Con la normativa 2025/2026, aquellos que no superan los 250 gramos están exentos de registro y licencias.

Y en cuanto a los de mayor peso, requieren registro en el Casillero Aeronáutico Digital, seguro de responsabilidad civil, certificado médico y aprobación de un curso de piloto a distancia en un centro de instrucción de aeronáutica civil habilitado.

Zonas prohibidas

A pesar de que pilotos remotos aclararon que el nivel de control es "bajo" y que "rara vez" exigen documentación, hicieron especial hincapié en que "hay una zona bastante estricta, que son las 10 millas náuticas alrededor del aeropuerto Astor Piazzolla, donde se encuentra totalmente prohibido el funcionamiento de este tipo de dispositivos".