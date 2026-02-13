Otra vez la misma banda: vecinos de Etchepare denuncian nuevos destrozos

Los vecinos de Etchepare vienen manifestando su preocupación por la creciente ola de inseguridad que están sufriendo en el barrio desde hace algunas semanas. Según los testimonios, se trata de un grupo de adolescentes, muchos de ellos menores de edad, que sale durante la madrugada a hostigar a los vecinos, romper vidrios y cometer distintos delitos en banda.

Aunque aportan videos de cámaras de seguridad domiciliarias donde se ven claramente los integrantes del grupo, la policía desoye las denuncias. "Estamos viendo cómo reclamar una garita policial, con gendarmería en el barrio y patrullaje mientras tanto", expresaron los vecinos después de que agentes de seguridad se presentaran en las últimas horas para hacer un allanamiento en una de las torres de Venezuela al 60.

"Ahi tienen depósito de las cosas que roban en el barrio y los alrededores", contó una vecina y agregó que estiman que en la torre 1 vive la madre del "líder" de la banda. "Los padres son 'tranzas' que van a vender droga a los boliches de noche, se ve que los chicos están solos y salen a hacer desmanes", subrayó otra vecina e indicó: "Esto es tierra de nadie, todas las noches molestan a los vecinos, salen a robar a gente mayor y a romper cosas".

Hace unos días encontraron un auto abollado y la dueña, cansada de la situación, fue directamente a buscar a los menores a las torres. Ahora, aparecieron formaciones del 533 con los vidrios rotos y notablemente vandalizados: "Lo hacen de maldad".

En los últimos días los vecinos se acercaron a la fiscalía para hacer una nueva denuncia "ya que la policía no nos da respuestas". Presentaron un pedido para tener una garita de Prefectura o Gendarmería las 24 horas en el barrio. "Vamos a presentar otra denuncia más y nos vamos a reunir con gente de la Municipalidad. "Seguiremos denunciando hasta que nos den una solución, porque no podemos dormir tranquilos", cerraron los vecinos.