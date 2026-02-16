El fin de semana largo se despide a lo grande: cómo estará el tiempo este martes en Mar del Plata

Luego de un lunes agradable aunque sin altas temperaturas, el fin de semana largo de Carnaval se despide a lo grande en Mar del Plata: el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anuncia condiciones favorables para disfrutar de la playa y el aire libre.

De acuerdo al organismo, la jornada concluirá con 20°, ráfagas del noreste de hasta 50 kilómetros por hora (km/h) y el cielo parcialmente nublado, y prevé un cierre especial para los cuatro días de descanso.

En tanto al martes, pronostica una máxima de 27° y una mínima de 18°, cielo cubierto y viento leve del noreste que aumentará notablemente por la tarde, repitiendo la variable de esta noche. Sin embargo, no se esperan precipitaciones.

Más allá de la niebla de la mañana, la visibilidad mejorará con el correr de las horas y el pronóstico del tiempo promete un último día del finde extra largo ideal para pasear por la bellísima costa marplatense.

En la continuidad, a pesar de que em termómetro subirá el miércoles, llegando a los 29°, el SMN advierte por probabilidad de chaparrones a la tarde y noche, los cuales estarían acompañados por intensas ráfagas del sudeste.