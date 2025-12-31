Una leyenda del fútbol mundial sufrió una falla en el corazón y tuvo que ser operado de urgencia

El exdefensor brasileño del Real Madrid de España, Roberto Carlos, fue operado de urgencia por una falla en el corazón, tras un estudio por una trombosis en la pierna izquierda.

El campeón del mundo con la selección de Brasil en 2002 se presentó en el Hospital de San Pablo para someterse a estudios por un trombo en su pierna izquierda.

En este proceso, los médicos decidieron realizarle una resonancia magnética de cuerpo completo y detectaron un severo problema cardíaco , observando que un porcentaje muy alto de su corazón no funcionaba correctamente.

Por ello, decidió realizarle una operación de urgencia para colocarle un catéter . La cirugía duró casi tres horas y no cuarenta minutos como se había previsto , debido a complicaciones quirúrgicas en el desarrollo de la intervención.

Afortunadamente, la operación fue exitosa y el tres veces campeón de Europa con el Real Madrid está fuera de peligro . Sin embargo, los médicos decidieron que permanecer internado para monitorizar de cerca su evolución .