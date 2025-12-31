SUPLEMENTOS
Fútbol Internacional

Una leyenda del fútbol mundial sufrió una falla en el corazón y tuvo que ser operado de urgencia

Al campeón del mundo con Brasil le detectaron un problema mientras se hacía unos estudios por trombosis en la pierna izquierda.

31 de Diciembre de 2025 16:33

Por Redacción 0223

El exdefensor brasileño del Real Madrid de España,  Roberto Carlos, fue operado de urgencia por una falla en el corazón,  tras un estudio por una trombosis en la pierna izquierda.

El campeón del mundo con la selección de Brasil en 2002  se presentó en el Hospital de San Pablo para someterse a estudios por un trombo en su pierna izquierda. 

En este proceso, los médicos decidieron realizarle una  resonancia magnética de cuerpo completo y detectaron un severo problema cardíaco , observando que un porcentaje muy alto de su corazón no funcionaba correctamente.

Por ello, decidió realizarle una  operación de urgencia para colocarle un catéter . La cirugía  duró casi tres horas y no cuarenta minutos como se había previsto , debido a complicaciones quirúrgicas en el desarrollo de la intervención.

Afortunadamente,  la operación fue exitosa  y el tres veces campeón de Europa con el Real Madrid  está fuera de peligro . Sin embargo, los médicos decidieron que  permanecer internado para monitorizar de cerca su evolución .

