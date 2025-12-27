River, récord mundial por tercer año consecutivo

El balance deportivo de River en el último año estuvo lejos de las expectativas en cuanto a consagraciones, pero el acompañamiento de su gente volvió a marcar un hito a nivel internacional. El club de Núñez se convirtió nuevamente en el equipo con mayor asistencia promedio del mundo, un logro que consigue gracias a las remodelaciones y la capacidad de su estadio.

Según un informe difundido por el sitio especializado Transfermarkt, River registró una media de 85.018 espectadores por partido en el Más Monumental, cifra que lo ubicó en lo más alto del ranking global. En total, 1.360.288 personas pasaron por el Antonio Vespucio Liberti a lo largo de la temporada, consolidando al estadio como el más convocante del planeta.

De esta manera, el “Millonario” superó a potencias europeas como Borussia Dortmund, que promedió 81.241 hinchas, y Bayern Múnich, con 75.000, además de dejar atrás a clubes de la talla de Real Madrid, Milan, Inter y Manchester United. El dato cobra aún más relevancia al tratarse del tercer año consecutivo en el que River lidera esta estadística.

Desde la institución destacaron que este récord fue posible gracias a las constantes localidades agotadas y a las mejoras estructurales realizadas en el estadio, que permitieron ampliar su capacidad. “Este reconocimiento refleja la pasión y el acompañamiento permanente de los hinchas”, subrayó el club en un comunicado oficial.

