Son un matrimonio de adultos mayores, se les incendió la casa y les organizaron una movida solidaria para ayudarlos
De la tragedia al esfuerzo y la emoción. Amigos de los hijos de las víctimas trabajan y piden ayuda para levantar el hogar.
Por Redacción 0223
PARA 0223
La solidaridad de los marplatenses tiene enumerados ejemplos que retratan su vigencia. Siempre que se pide ayuda, Mar del Plata está. En esta historia particular, que confluye a un típico chalet local frente al mar con la amistad que traspasa generaciones, la emoción inunda la acción concreta de un grupo de amigos.
Son los compañeros de vida de los hijos del matrimonio que vive en Mariani y la costa los que están reconstruyendo el hogar. Luis, de 75 años, y Susana, tuvieron que salir "con lo puesto" mientras el fuego arrasaba con su casa. El hombre sufrió quemaduras en su pie izquierdo y debido a la intoxicación por monóxido, debió ser trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa).
"Ayer fuimos a limpiar y sacar lo poco que quedó. La casa que se incendió es de los papás de mi mejor amiga de toda la vida", le dijo Magalí a 0223.
Entre todos los que integran el grupo de amigos, más allegados y familiares, iniciaron la campaña para colaborar al mismo tiempo que le ponen el cuerpo a la reconstrucción de la vivienda. Para transferir una ayuda económica, dejaron el siguiente alias: Nowa.ruda (a nombre de Magalí Abal).
Leé también
Temas
Lo más
leído