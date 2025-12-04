Beto Casella anunció su salida de "Bendita": "Yo busco trabajar feliz"

Beto Casella sorprendió ayer por la noche al anunciar su despedida del programa "Bendita" después de dos décadas al aire. El conductor comunicó, en una breve alocución, los motivos de su decisión: “Me tomo un minuto para decirles esto, que por supuesto no es nada fácil y me parece mentira estar diciéndolo, pero el próximo 19 de diciembre, de acá a más o menos quince días, será el último programa que yo haga desde esta pantalla con este programa y en este horario, después de veinte años”.

El conductor explicó la razón de su drástica determinación, señalando que no fue tomada a la ligera, sino que fue motivada por el ambiente laboral. “No es una decisión que tome alegremente o que estoy aburrido y quiero cambiar de aire. Se dieron unas circunstancias que para mí habían dejado de ser gratas, gratificantes en el día a día para el trabajo y uno busca trabajar feliz”, detalló el animador sobre su partida.

A su vez, el presentador destacó que el ciclo se mudará con él a un canal colega: aunque evitó mencionarlo directamente. Al mismo tiempo, se despidió con un emotivo agradecimiento al público y a sus compañeros: “Hasta el 19 de diciembre será mi participación. Así que solo agradecerles a ustedes, a mis compañeros y compañeras, como lo hago todas las noches”.

Ángel de Brito adelantó en "LAM" que la salida de Casella de El Nueve es para desembarcar en América TV, donde encabezará un nuevo envío. Según el periodista, la propuesta podría llamarse “Bendito Tú Eres”, en un claro guiño a su clásico formato, y su estreno está previsto para febrero. Además, detalló que Edith Hermida asumirá la conducción de "Bendita" junto a un panel renovado.