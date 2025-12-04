Fotografías de cine, música y literatura para homenajear a "Pupeto” Mastropasqua

Juan Pablo “Pupeto” Bautista Mastropasqua fue una de las figuras más influyentes de la cultura marplatense de las últimas décadas y por eso el cineclub Dynamo y la fundación Cepes realizarán un homenaje fotográfico.

Miembro del Círculo Plástica Joven, socio fundador del Cineclub Mar del Plata, programador del Ciclo Cine Arte y organizador de Diálogos Argentinos —ciclo que convocó a personalidades como Jorge Luis Borges, Ernesto Sábato y María Elena Walsh—, su labor como reportero gráfico y gestor cultural dejó una huella imborrable en la ciudad. La muestra se realizará el viernes 5 de diciembre a las 19 horas, en 9 de Julio 4251 con entrada es libre y gratuita.

La muestra reúne piezas gráficas vinculadas a su trabajo en el cine, la fotografía, la música, la literatura y otras expresiones del quehacer cultural local. La iniciativa surgió a partir de una valiosa donación realizada por Juan Pablo Mastropasqua —hijo de Pupeto— al Cineclub Dynamo, compuesta por material del histórico Cineclub Mar del Plata y de otros espacios fundamentales de la escena cultural de la ciudad.

Esta exhibición no pretende ser un cierre definitivo, sino el punto de partida para futuras propuestas que, con mayor alcance y recursos, puedan ser acompañadas por el municipio, la Provincia o las instituciones que correspondan. Mientras tanto, queremos reunirnos para evocar la figura y el legado de Pupeto, y hacerlo en Cepes tiene un sentido especial: se trata de un espacio con el que Mastropasqua mantuvo una estrecha relación en sus últimos años.

La muestra cuenta con curaduría de Carlos Muller y la colaboración de Juan Pablo Mastropasqua, Florencia Roncayoli, Florencia Layús, Tomás Rodríguez, Lola Yenni y Pedro Berardi.