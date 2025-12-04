Fotografías de cine, música y literatura para homenajear a "Pupeto” Mastropasqua
El hombre que fue productor de los recitales de Los Redondos, trabajó con Sumo y fundó el Cineclub Mar del Plata será homenajeado este viernes por la tarde. Los detalles.
Juan Pablo “Pupeto” Bautista Mastropasqua fue una de las figuras más influyentes de la cultura marplatense de las últimas décadas y por eso el cineclub Dynamo y la fundación Cepes realizarán un homenaje fotográfico.
Miembro del Círculo Plástica Joven, socio fundador del Cineclub Mar del Plata, programador del Ciclo Cine Arte y organizador de Diálogos Argentinos —ciclo que convocó a personalidades como Jorge Luis Borges, Ernesto Sábato y María Elena Walsh—, su labor como reportero gráfico y gestor cultural dejó una huella imborrable en la ciudad. La muestra se realizará el viernes 5 de diciembre a las 19 horas, en 9 de Julio 4251 con entrada es libre y gratuita.
La muestra reúne piezas gráficas vinculadas a su trabajo en el cine, la fotografía, la música, la literatura y otras expresiones del quehacer cultural local. La iniciativa surgió a partir de una valiosa donación realizada por Juan Pablo Mastropasqua —hijo de Pupeto— al Cineclub Dynamo, compuesta por material del histórico Cineclub Mar del Plata y de otros espacios fundamentales de la escena cultural de la ciudad.
Esta exhibición no pretende ser un cierre definitivo, sino el punto de partida para futuras propuestas que, con mayor alcance y recursos, puedan ser acompañadas por el municipio, la Provincia o las instituciones que correspondan. Mientras tanto, queremos reunirnos para evocar la figura y el legado de Pupeto, y hacerlo en Cepes tiene un sentido especial: se trata de un espacio con el que Mastropasqua mantuvo una estrecha relación en sus últimos años.
La muestra cuenta con curaduría de Carlos Muller y la colaboración de Juan Pablo Mastropasqua, Florencia Roncayoli, Florencia Layús, Tomás Rodríguez, Lola Yenni y Pedro Berardi.
