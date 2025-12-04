Inesperado alerta amarillo para Mar del Plata para este jueves

La seguidilla de tres jornadas consecutivas rozando los 30 grados tendrá este jueves, probablemente, su punto más alto de calor. De hecho en la mañana misma la sensación térmica es alta y se ubica por encima de los 21°. Sin embargo, ¿puede generar tan inestabilidad que haga que a la tarde llueva?

La máxima temperatura para este jueves será de 32 grados, según reporta el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Con cielo despejado y pleno sol, la mañana y la tarde tendrán las condiciones ideales para disfrutar de la playa (siempre con protector y agua). Si bien se prevén ráfagas de viento cercanas a los 50 kilómetros por hora, durarán poco hasta la tarde.

Datos del Servicio Meteorológico Nacional.

El viento, precisamente, sopla del noroeste y calienta todavía más el ambiente. No obstante, a partir de las 17 horas, el SMN alerta por la llegada de las tormentas. Si bien la probabilidad de lluvias es del 50 por ciento, el amarillo enciende las alarmas precautorias. Todo el calor podría generar las condiciones que, si el viento rota hacia el suroeste como reportan algunos radares meteorológicos, arriben las nubes con precipitaciones.

Incluso, para el viernes, el clima es similar pero constante. Desde la mañana hasta la noche habrá advertencias por tormentas, a la vez que se pronostican 28 grados, sube la temperatura mínima y sigue el viento norte. Para terminar la semana, nos preparamos para todo.