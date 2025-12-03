Una famosa beboteó a Nico Occhiato y se pudrió todo con Flor Jazmín Peña

El 2 de diciembre, la revista Gente realizó la gala de los Personajes del Año. Entre las figuras elegidas para la portada estuvieron Nico Occhiato, Flor Jazmín Peña y Julieta Poggio.

Ubicada muy cerca de la pareja durante la foto grupal, Yanina Latorre contó en redes que una mujer había tenido una actitud seductora con el conductor y productor de Luzu.

Al día siguiente, Mariana Brey reveló que quien habría “beboteado” a Occhiato fue Julieta Poggio y que la situación generó tensión con Flor Jazmín en plena fiesta.

“Flor, vos sabés que yo a tu novio no me lo levanto. Me caés muy bien”, dijo la conductora de SQP en una historia de Instagram grabada en las gradas, junto a Flor Jazmín Peña y Nico Occhiato.

Indignada, pero sin dar nombres, la bailarina le respondió: “¡Estoy viendo cada cosa!”.