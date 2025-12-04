Impactante derrumbe dejó a un hombre atrapado entre los escombros: fue trasladado de urgencia al hospital
El episodio se registró durante la tarde de este jueves. Bomberos y profesionales de la salud trabajaron en el lugar para socorrer a la víctima.
Un hombre de 43 años resultó herido este jueves por la tarde tras el derrumbe de una loza en una vivienda ubicada en el barrio San Martín. El hecho se registró alrededor de las 18.30 y Bomberos del Puerto se hicieron presentes en el lugar para rescatar a la víctima.
Al llegar a Gutenberg al 5200 constataron el colapso estructural de la casa. De inmediato solicitaron la intervención del equipo de rescate para realizar las maniobras necesarias y poder extraer a la víctima que había quedado atrapada entre los escombros.
Mientras se desarrollaba el operativo, también se pidió la presencia del Same, que finalmente trasladó al hombre al hospital con politraumatismos y dificultad para respirar.
En el lugar trabajó además personal de Defensa Civil para evaluar riesgos y asegurar la zona afectada.
