El día más caluroso en la historia de Mar del Plata: detalles de una jornada inolvidable

Sol, calor, viento, playa... mientras transitamos el día más caluroso de la semana con un pico histórico en la temperatura del agua de 18.1 cientos de marplatenses munidos de sombrilla, heladerita, lona y reposera buscan un lugar en la orilla del mar para pasar la jornada.

Es que de acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, se espera que la temperatura máxima sea de 31° por lo que desde el ministerio de Salud de la Provincia brindaron una serie de recomendaciones para afrontar días de calor extremo, y prevenir complicaciones de salud. En especial, pide prestar mayor atención a quienes son más vulnerables; como niños, niñas y mayores de 65 años. Pero, ¿es el día más caluroso de la historia?

Haciendo un repaso rápido por los registros meteorológicos, podemos ver que lejos estamos de alcanzar en la ciudad el pico de altas temperaturas. De acuerdo a los reportes a los que tuvo acceso 0223, los días de mayor marca térmica se registraron hace años.

El día más caluroso de la historia de Mar del Plata fue el viernes 14 de enero del 2022, con 42,4 grados; el segundo lugar en el “top 3 de calor” se lo lleva el 28 de enero de 1957, con 41,6 grados y al tercer lugar se sube el jueves 13 de enero del 2022, con 39,9 grados.

Este "top five" se completa con el 5 de enero de 1953, con 39,8 grados y el podio lo completaba el 18 de enero del 2014, con 39,5 grados, según los registros oficiales del SMN.

En los mismos registros puede verse que, tras estas jornadas agobiantes para marplatenses y turistas lo que siguió fueron fuertes lluvias y un marcado descenso de temperatura.

Este jueves no será la excepción: para la tarde se esperan tormentas aisladas que se intensificarán hacia la noche y estarán acompañadas de unos 23 grados de temperatura. El viento mantendrá tanto su velocidad como su dirección.