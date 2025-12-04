Se viene el estallido: anuncian tormentas y ocasional caída de granizo para este jueves y viernes

De a poco se termina el día más caluroso de esta primavera, pero antes de su final, el tiempo cambiará por completo. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer un aviso a muy corto plazo y un alerta amarillo por tormentas fuertes con ráfagas y ocasional caída de granizo para la tarde noche de este jueves y también para el viernes.

Según detalló el organismo, durante las próximas horas la ciudad será afectada por tormentas que podrán estar acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que pueden superar los 70 km/h de forma localizada, y lluvias abundantes en cortos períodos. "Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, pudiendo ser superados en forma puntual", indicaron.

Por su parte, el viernes comenzará con tormentas durante la madrugada, y una temperatura de alrededor de 18 grados. El viento soplará desde el noroeste entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Durante la mañana el cielo se presentará mayormente nublado junto a un leve aumento de temperatura que llegaría a los 19 grados, mientras que el viento rotará al noreste a igual velocidad.

Hacia la tarde se vuelve a picar el clima. Si bien la temperatura será de 26 grados, llegarán las tormentas fuertes con vientos del noreste a entre 23 y 31 kilómetros por hora.

Desde el SMN señalaron que el área será afectada por tormentas aisladas, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que pueden superar los 70 km/h de forma localizada, y lluvias abundantes en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.

Para la noche se anuncian más tormentas, que estarán acompañadas de unos 21 grados de temperatura. El viento, por su parte, llegará desde el oeste entre 13 y 22 kilómetros por hora.