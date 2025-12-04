El policía baleado permanece estable y aprehendieron a la dueña de la casa que iban a allanar

El hecho sucedió este jueves al mediodía en Termas de Río Hondo y Rawson, donde el efectivo policial se encontraba realizando un allanamiento.

El oficial de la Dirección General de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas que balearon en la cabeza durante un operativo fue intervenido quirúrgicamente, permanece estable y lo trasladaron al Hospital Privado de Comunidad.

De acuerdo a los primeros datos que tienen los investigadores, el oficial Ian Ruiz y un compañero circulaban en una moto para hacer un “corte”, una tarea propia de los allanamientos por infracción a la ley de drogas, y en esa labor iban detrás de una camioneta cuando fueron sorprendidos por una o dos personas caminando que efectuaron el disparo que lo hirió gravemente.

La fiscal Florencia Salas confirmó en el lugar que la dueña de la casa que iba a ser allanada en el marco de una causa en trámite en la fiscalía de Estupefacientes quedó aprehendida por el delito de partícipe necesaria de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa.

La mujer que conducía el rodado que seguían los efectivos y dueña de la vivienda que iba a ser allanada quedó detenida.

“Es una zona complicada para trabajar, habrán visto que no hay muchas cámaras de seguridad, pero intentamos con las testimoniales a recabar poder establecer la identidad del o de los atacantes”, dijo a la prensa la titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°1 en la esquina de Termas de Río Hondo y Rawson.

En tal sentido, Salas agregó que el compañero de Ruiz pudo dar una primera versión de lo sucedido más allá de que la primera preocupación es por la evolución del herido y que también hablarían con algunos vecinos que vieron el momento del ataque.

“No se pudo extrarer plomo alguno de la cabeza y espero los informes de Policía Científica para saber si hallaron vainas en el lugar”, respondió Salas cuando le consultaron por el arma empleada en el ataque.

En el marco de las tareas que lleva adelante el Gabinete de Homicidios de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI), durante las primeras horas de la tarde se llevaron adelante algunos allanamientos de urgencia en la zona. “Las medidas fueron avaladas por la Jueza de Garantías Rosa Frende que se encuentra de turno, pero no tuvieron resultado positivo”, concluyó la fiscal.



Tal como adelantó 0223, la presencia de los efectivos en el lugar estaba relacionada con una investigación por el funcionamiento de un “point” que habían denunciado los vecinos. Como parte de las tareas dispuestas por la fiscalía de Estupefacientes, Ruiz y su compañero seguían una camioneta para hacer un corte previo: la conductora de ese rodado y dueña del domicilio denunciado es la mujer que quedó aprehendida.