Atención: dónde podés ver el sorteo del Mundial 2026

El sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que definirá los 12 grupos del torneo ampliado a 48 selecciones, se realiza hoy en el Kennedy Center de Washington, Estados Unidos. A diferencia de otros eventos futbolísticos, las señales TyC Sports y ESPN no transmitirán el sorteo en vivo. La cobertura estará a cargo de los canales oficiales de la FIFA y señales de cable alternativas.

¿A qué hora es el sorteo del Mundial 2026?

El sorteo inicia a las 14:00 horas (2 PM) de Argentina.

¿Dónde ver el sorteo del Mundial 2026 en vivo?

El evento, que se extiende hasta las 15:30 (hora argentina), se podrá seguir a través de las siguientes plataformas:

Televisión: DSports y Telefe.

Streaming: DGO y el canal de YouTube de la FIFA.

