Atención: dónde podés ver el sorteo del Mundial 2026
Se confirmó que las dos principales señales deportivas de nuestro país no transmitirán en vivo la ceremonia que se realizará en Washington desde las 14.
Por Redacción 0223
PARA 0223
El sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que definirá los 12 grupos del torneo ampliado a 48 selecciones, se realiza hoy en el Kennedy Center de Washington, Estados Unidos. A diferencia de otros eventos futbolísticos, las señales TyC Sports y ESPN no transmitirán el sorteo en vivo. La cobertura estará a cargo de los canales oficiales de la FIFA y señales de cable alternativas.
¿A qué hora es el sorteo del Mundial 2026?
El sorteo inicia a las 14:00 horas (2 PM) de Argentina.
¿Dónde ver el sorteo del Mundial 2026 en vivo?
El evento, que se extiende hasta las 15:30 (hora argentina), se podrá seguir a través de las siguientes plataformas:
Televisión: DSports y Telefe.
Streaming: DGO y el canal de YouTube de la FIFA.
