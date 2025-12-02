Sorteo del Mundial 2026: el procedimiento histórico que definirá los 12 grupos de la Copa del Mundo

A tres días del esperado sorteo en Washington, repasamos cómo se arman los bombos, qué restricciones aplican y cómo quedarán conformados los grupos del primer Mundial con 48 selecciones.

El viernes 5 de diciembre, en el imponente John F. Kennedy Center for the Performing Arts de Washington D.C., se realizará uno de los sorteos más esperados en la historia del fútbol. La Copa del Mundo 2026 será la primera con 48 selecciones, un formato que cambia por completo la estructura del torneo y que convierte a esta ceremonia en un evento clave para conocer el recorrido de cada país desde la fase de grupos.

La conformación de los bombos ya está definida: serán cuatro grupos de 12 equipos cada uno. El Bombo 1 tendrá a los tres anfitriones —Estados Unidos, México y Canadá— junto a las nueve selecciones mejor ubicadas en el ranking FIFA previo al sorteo. Los bombos 2 y 3 también se ordenarán según el ranking, mientras que el Bombo 4 incluirá tanto selecciones clasificadas como los cupos asignados a los repechajes intercontinentales y europeos. De esta manera, estarán representados todos los continentes con una distribución pensada para garantizar competitividad.

El sorteo determinará 12 grupos (A a L) de 4 equipos cada uno, siempre con uno por cada bombo. Los anfitriones ya tienen grupo asignado, lo que facilita la organización de sedes y traslados. Para el resto de las selecciones, las posiciones dentro del grupo (A2, A3, A4, etc.) se definirán según un patrón predeterminado por la FIFA. Este ordenamiento es crucial porque establece el calendario y los cruces de eliminación directa para quienes avancen a la siguiente fase.

Una particularidad importante serán las restricciones por confederaciones. Ningún grupo podrá tener dos equipos de la misma región, excepto Europa, que por su elevado número de seleccionados puede aportar hasta dos por zona. Además, como novedad competitiva, los cuatro mejores equipos del ranking —Argentina, España, Francia e Inglaterra— serán ubicados de modo tal que no puedan cruzarse entre sí antes de las semifinales, siempre y cuando ganen sus grupos. Esta medida busca equilibrar el torneo y evitar finales adelantadas en rondas tempranas.

Los bombos definitivos quedaron distribuidos así:

Bombo 1: Estados Unidos, Canadá, México, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.

Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica.

Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, cuatro plazas de repechaje UEFA y dos de repechaje internacional.

Tras el sorteo, la FIFA publicará el sábado 6 de diciembre de 2025 el calendario oficial del Mundial: días, horarios y estadios asignados para cada encuentro. La fase de grupos arrancará en junio de 2026 y dará paso a las instancias eliminatorias tradicionales. El planeta fútbol ya cuenta las horas: el camino hacia el nuevo formato mundialista está a punto de quedar revelado.