Qué rivales le podrían tocar a Argentina en el Mundial 2026

A un día del sorteo del Mundial 2026, analizamos los posibles escenarios para la Selección Argentina: desde el grupo más desfavorable por nivel de rivales hasta el cuadro ideal que todo hincha sueña para comenzar la defensa del título con el pie derecho. El equipo de Lionel Scaloni será uno de los cabeza de series. El sorteo comenzará a las 14 (hora de Argentina.

De movida, Argentina sabe que no le tocarán el Grupo A (México), Grupo B (Canadá) y Grupo D (Estados Unidos). Entonces, el primer objetivo será evitar una zona donde tenga a un segundo en la fase de 16avos. Para esto no deberá salir su bolilla en los Grupos C, F, H y J.

Además, la FIFA determinó que para este Mundial se tomará en cuenta el ranking FIFA, por lo que Argentina (2do.) no se enfrentará a España (1ero.) hasta la final en el caso de que ambas terminen en el primer lugar de sus grupos. Se reordenará así la fase final. Lo mismo con Francia e Inglaterra, tercera y cuarta, respectivamente. Si todos terminan como líderes, se verán las caras potencialmente en semifinales.

Argentina estará en el Bombo 1 y tiene potencialmente grandes posibilidades de integrar una zona “cómoda” aunque también los nombres de otros Bombos podrían complicarlo, sobre todo pensando en que los repechajes no están definidos. El peor escenario se daría si le tocan Croacia o Marruecos, ambos semifinalistas en Qatar 2022, o Japón, una de las potencias asiáticas (Bombo 2); Egipto o Costa de Marfil o Noruega (Bombo 3), y desde el repechaje de UEFA, en caso de clasificarse, la tetracampeona Italia.

"Grupos de la muerte"

-Argentina, Croacia, Egipto/Costa de Marfil e Italia

-Argentina, Marruecos, Noruega e Italia.

-Argentina, Japón, Noruega e Italia.

Grupos "a priori accesibles"

Argentina, Austria, Panamá y Jordania.

Argentina, Austria, Qatar/Uzbekistán, Cabo Verde.

Argentina, Austria, Qatar/Uzbekistán, Haití/Curazao.

Argentina, Irán, Panamá, Cabo Verde.

Conformación de los bombos para el sorteo

Bombo 1: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania

Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, RP de Irán, República de Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.

Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudí y Sudáfrica

Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, clasificados A, B, C y D de las eliminatorias europeas, clasificados 1 y 2 del torneo clasificatorio de la FIFA

